Carlos Sainz a profité de l’excellente compétitivité de sa Toro Rosso dans les rues de Monaco pour ramener une solide 6e place hier. L’Espagnol a réussi à tenir tête à Lewis Hamilton durant les derniers tours de course, récoltant ainsi une grosse moisson de points pour son écurie.

Daniil Kvyat a eu en revanche moins de chance. Coincé dans le peloton, il s’est accroché en fin d’épreuve avec Sergio Perez et a dû abandonner, furieux.

Franz Tost peut tout de même se réjouir. Son écurie a montré qu’elle avait un très bon châssis, et a pris des points sur ses concurrents directs.

« Nous avions un package très compétitif depuis le début du week-end et nos pilotes ont montré un très bon rythme dès le jeudi. Samedi, Carlos a réalisé une qualification très solide, à la 6e place. Daniil, d’un autre côté, fut un peu malchanceux en raison du drapeau jaune causé par l’accident de Stoffel Vandoorne – c’est arrivé durant son tour rapide et il a donc dû ralentir et s’est qualifié seulement 11e. Au bout du compte, il a commencé la course à la 9e place en raison des pénalités des deux McLaren. Malheureusement, son départ ne fut pas idéal, il a perdu deux places sur Nico Hulkenberg et Kevin Magnussen. Ensuite, il a eu une course compétitive et dès qu’il avait le champ libre, il a signé des temps très compétitifs. »

« Malheureusement, sa course fut terminée à la suite du crash avec Perez. Selon moi, c’était la faute de Perez parce que vous ne pouvez pas dépasser sur cette partie du circuit (à la Rascasse). »

« Carlos a fait un travail fantastique. Il a pris un départ formidable, il a bien défendu sa position et il a livré une course très compétitive. Il a bien résisté à la pression de Lewis Hamilton, sans faire d’erreur, et il a définitivement mérité sa 6e place. »

« L’équipe est maintenant 5e au classement des constructeurs après avoir marqué 8 nouveaux points ici. Nous avons maintenant 29 points, soit 9 de plus que Williams. C’est très positif et je veux remercier tout le monde – les ingénieurs pour les réglages de la voiture, et les mécaniciens pour leurs arrêts aux stands rapides et précis ! »