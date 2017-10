Toro Rosso aligne pour la première fois, ce week-end, le duo composé de Brendon Hartley et Pierre Gasly. Ce dernier a laissé le volant à Sean Gelael dans la première séance d’une journée marquée par de nombreux problèmes mécaniques.

"Nous avons démarré lentement ce matin à cause d’un problème moteur dès le début de la première séance et nous avons perdu du temps, mais l’équipe a bien travaillé à remettre la voiture en état pour la deuxième séance" déclarait Hartley à la fin de la journée. "Je sens que je progresse sur les relais courts et terminer à la 13e place n’est pas une mauvaise chose. J’ai appris plusieurs choses sur les longs relais et malgré une casse moteur, la journée a été très positive. Je suis bien mieux préparé pour la suite que la semaine dernière !"

Pierre Gasly n’est pas dans la même situation que Brendon Hartley et va devoir travailler lors de la troisième séance d’essais libres car il n’a pu accomplir qu’un roulage très limité.

"J’ai laissé le volant à Sean pour la première séance et dans la deuxième je n’ai pu faire qu’un tour rapide avant un problème moteur qui nous a poussé à arrêter la voiture" racontait Gasly. "J’aurai une pénalité sur la grille donc ce n’est pas un bon début de week-end pour nous, mais nous ne pouvons rien y faire".

"La deuxième journée s’annonce chargée car je ne connais pas le circuit et je n’aurai que la dernière séance d’essais libres pour l’apprendre et être prêt pour les qualifications et la course. Nous ferons au mieux et nous ne lâcherons rien pour le reste du week-end !"

Sean Gelael a enfin pu accomplir une séance sans être perturbé par la pluie et a réussi à rouler de manière satisfaisante : "Enfin une séance d’essais sur le sec ! Je suis heureux des conditions météo que j’ai rencontrées et c’était une séance positive pour moi. J’étais satisfait de ma première sortie et j’ai établi un bon temps. J’ai eu quelques petits soucis et j’ai rencontré du trafic sur mon deuxième train de pneus, c’était dommage.

"Ceci dit, nous avons tout ce que nous cherchions pour l’équipe et je suis satisfait. Globalement, je suis heureux de tout ce que j’ai fait aujourd’hui et c’est une bonne manière de terminer ma saison avec l’équipe car c’était ma dernière séance de l’année, et je la termine sur une bonne note !"