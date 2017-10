Daniil Kvyat n’avait pas le choix ce dimanche : pour conserver son baquet, il devrait prouver à Toro Rosso qu’il n’était pas brisé psychologiquement par sa mise à l’écart de Suzuka. Le pilote russe a bien réagi, en glanant le point de la 10e place. Sera-ce suffisant pour Helmut Marko et la famille Red Bull ?

« C’est ma meilleure course de la saison, pour sûr ! Je suis très heureux de ce résultat et j’ai fait tout ce que j’ai pu pour ramener ce point. J’ai vraiment pris du plaisir, c’était une course très propre, et amusante, et dans l’ensemble, l’équipe a fait du bon travail. Nous avons tout mis ensemble, malgré un roulage limité [il n’a pas participé aux EL1], et nous avons toujours pu rentrer dans les points. C’est dommage que je n’ai pas pu défendre ma place sur Massa, mais j’avais moins d’adhérence avec mes tendres, et nous avons eu quelques soucis avec le déploiement de l’énergie, et ma vitesse en ligne droite en a donc souffert. Je suis arrivé ici avec un nouvel état d’esprit, nous avons modifié quelques trucs dans l’équipe pour que tout le monde ait de nouvelles sources de motivation. Tout a fonctionné de manière fantastique ce week-end, et la course était juste formidable. »

Brendon Hartley, pour sa première course avec l’écurie, a vu l’arrivée mais pas le top 10. Sa 13e place finale est somme toute encourageante, mais aura-t-il une nouvelle opportunité de prouver ce qu’il vaut ?

« C’était difficile, mais c’était un début incroyable en Grand Prix ! Je ne réaliserai qu’en allant me coucher ce soir, quand je reposerai mes yeux. Je n’ai pas pris le meilleur des départs, mais cela faisait longtemps que je n’avais pas pris un départ arrêté ! Après, j’ai été impliqué dans de nombreuses batailles. Je suis satisfait de ma course, le rythme était assez solide, en particulier à la fin. Je pense que j’ai commis une seule erreur, quand je me suis fait dépasser par Lance Stroll, puisque je n’ai pas pu le repasser, et j’ai perdu un peu de temps derrière lui. Donc j’ai rencontré bien des difficultés, j’ai beaucoup appris et j’espère que je pourrai avoir de nouveau l’occasion de mettre cette expérience en pratique. J’ai apprécié chaque instant de ce week-end de course et j’aimerais remercier toute l’équipe pour cela, c’était incroyable ! »