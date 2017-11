Tony Fernandes avait cru pouvoir percer à partir de 2010 en F1 (son écurie portait le nom de Lotus Racing de 2010 à 2012, puis elle fut renommée Caterham). Cependant, l’expérience a tourné court : Caterham n’a jamais inscrit de point et appartient désormais au grand musée des occasions manquées de la F1.

L’aventure Caterham fut un vrai gouffre financier pour Tony Fernandes, qui est revenu avec amertume sur cette expérience, à l’heure où Liberty Media veut introduire des budgets plafonnés en F1.

« La F1 fut un désastre pour moi. Nous n’avons pas très bien performé. J’étais sur la grille avec une des plus grandes marques et pour moi la vie tourne juste autour du succès. Il y avait Ferrari, McLaren, et Frank Williams mon héros… J’étais sur la même grille qu’eux ! A l’arrière, mais j’y étais. »

Tony Fernandes pense « à 100 % » qu’une part de responsabilité incombe aux écuries historiques et à la FIA qui n’ont pas facilité la tâche de Caterham, de Marussia ou de HRT. . « Max Mosley m’avait promis que le sport réduirait de moitié ses coûts, et que la F1 deviendrait plus juste, mais en fait, ce n’est jamais arrivé et les coûts n’ont cessé de grimper. Le sport a été ensuite dominé par trop d’ingénieurs et de manufacturiers, donc ce ne fut plus soutenable. Je pense que tout le monde souffre aujourd’hui en F1. Le sport est un peu devenu une procession. »

« J’ai commencé à regarder la F1 quand j’étais à l’école. Eddie Jordan pouvait arriver, monter une équipe et gagner une course. Et cela n’arrivera plus jamais. »

Pourtant, Haas a réussi à s’imposer et à marquer rapidement des points grâce à un modèle de coopération étroite avec Ferrari. L’exemple américain ne démontre-t-il pas que Fernandes s’y est simplement mal pris ?

« Haas fait du bon travail maintenant, mais ils étaient en NASCAR pendant très longtemps, et c’est difficile aussi de performer en NASCAR. Ce qui est triste en F1, c’est que quand j’étais jeune, on ne faisait qu’adorer les pilotes, mais maintenant beaucoup de pilotes doivent payer pour piloter, et les meilleurs talents, parfois, n’arriveront jamais en F1. »

De tous les pilotes qui ont conduit pour Caterham (Marcus Ericsson, Giedo van der Garde, Kamui Kobayashi, Heikki Kovalainen, Vitaly Petrov, Charles Pic et Jarno Trulli), seul le Suédois court encore sur la grille, pour Sauber.