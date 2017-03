Alors que la FIA a annoncé hier l’annulation de la catégorie WTCC-2, censée amener des concurrents à un championnat qui commence à en manquer, les annonces de pilotes au volant de voitures répondant au règlement TC1 se multiplient. La dernière en date n’est qu’une demi-surprise puisque Tom Coronel a annoncé qu’il poursuivait dans le championnat au volant d’une vieillissante Chevrolet Cruze avec le ROAL Motorsport. Le Néerlandais sera encore soutenu par l’entreprise de transport DHL.

« Je suis très fier d’avoir réussi à assurer ma place sur la grille du WTCC pour la saison à venir » explique Coronel. « C’est une base solide pour ma campagne 2017, beaucoup de choses restent les mêmes. La voiture, ROAL Motorsport avec Roberto Ravaglia et Aldo Preo avec qui je vais disputer ma septième saison, mon équipe de mécaniciens menée par Pietro, mes nombreux fidèles sponsors et la livrée caractéristique jaune, rouge et noire qui va avec. Mon numéro reste également le même ».

« Techniquement, il n’y aura pas beaucoup de changements sur la voiture mais nous savons tous que les champions du monde des saisons précédentes ne seront plus sur la grille de manière officielle. Cela rendra le championnat différent et je pense qu’il sera plus palpitant. J’espère y accomplir de meilleurs résultats qu’en 2016. La phrase « Mangez ma poussière » reste écrite sur mon pare-chocs arrière et j’espère que de nombreux concurrents le verront ».

Le directeur de ROAL et ancien pilote de supertourisme, Roberto Ravaglia, se félicite de la prolongation de ce partenariat : « Je n’ai jamais eu de relation aussi longue avec un autre pilote. J’ai l’impression que Tom fait partie de l’inventaire de l’équipe, nous nous faisons une entière confiance. Nous avons remporté deux courses l’an dernier et cette saison, nous visons trois succès. Nous pensons chaque année que nous ne pouvons pas faire mieux mais nous le faisons, d’où cet objectif ambitieux ».