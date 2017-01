On le croyait parti vers d’autres horizons lorsqu’il a signé pour disputer le championnat BTCC, le supertourisme anglais, mais Tom Chilton avait assuré qu’il comptait disputer également le championnat de WTCC, puisqu’à aucun moment les deux calendriers ne rentreront en conflit.

C’est chose faite, l’Anglais a signé pour une prolongation de contrat avec Sébastien Loeb Racing, pour ce qui sera sa sixième saison dans la discipline, et sa deuxième au volant d’une Citroën C-Elysée engagée par l’équipe du nonuple champion du monde des rallyes.

"Ce sera une année chargée mais je suis très fier et très pressé de travailler de nouveau avec Sébastien Loeb Racing" déclare celui qui a terminé vice-champion au trophée des pilotes indépendants en 2016.

"La saison 2016 nous a amené des moments incroyables et je veux faire encore mieux cette année. Je suis chanceux d’avoir le soutien de l’équipe et de mon sponsor, Gallagher, et j’ai hâte de gagner encore des courses dans les prochains mois".

Sébastien Loeb Racing tient avec Chilton un pilote rapide et régulier qui a fait jeu égal avec Mehdi Bennani en fin de saison et remporté une course en Argentine.

"Nous sommes heureux de continuer l’aventure avec Tom" déclare Dominique Heintz, directeur de l’équipe. "Sa première saison avec nous était une réussite. Il s’est rapidement adapté à l’équipe et a amené sa grande expérience de la discipline, ainsi que sa vitesse".

"Il est un pilote ambitieux et il cherche toujours à monter sur la plus haute marche du podium, et pas seulement chez les indépendants. Son double programme WTCC / BTCC est un défi incroyable, nous aimons ce genre de défis et nous ne pouvons que le soutenir dans sa mission".