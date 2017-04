La Formule 1 fait de nombreux efforts pour satisfaire un public toujours plus exigeant et essaie de corriger les défauts soulevés par ses spectateurs. Toutefois, la réactivité n’est pas toujours immédiate et le président de la FIA, Jean Todt, pense que Liberty Media va devoir réduire le délai nécessaire aux changements appliqués.

"Malheureusement, les changements mettent trop de temps à venir" juge Todt. "Les dirigeants de la F1 amènent de la sécurité aux équipes, mais cela devrait prendre moins de temps quand un changement est nécessaire. Je peux comprendre que certains plans à long terme doivent être très travaillés, mais le processus est le même pour des changements plus évidents et ça doit changer".

La F1, ses dirigeants et les constructeurs impliqués ou réfléchissant à une implication vont se rencontrer pour étudier l’avenir de la discipline, notamment au sujet des moteurs dont la réglementation actuelle court jusqu’en 2020. Pour Todt, la discipline doit se doter de plans à long terme.

"Je pense qu’il ne faut pas prendre de décision trop rapide pour l’an prochain, mais nous devons envisager notre vision de la F1 dans cinq ans, dans dix ans. De là, nous devons décider ce que seront les règles dans cinq ans afin que les équipes s’y préparent, plutôt que de réagir et de prendre des décisions sous le coup de l’émotion. Si l’on prend des décisions applicables dans cinq ans, les équipes auront le temps de s’adapter".

Pour Todt, il est hors de question de se diriger vers une réglementation en tout électrique, ou vers des moteurs fantaisistes. Il l’a souligné cette semaine et le répète : "La Formule 1 aura des moteurs plus conventionnels. Cela ne veut pas dire non plus que nous envisageons en 2021 de revenir au règlement utilisé il y a dix ans (avec des V8 purement atmosphériques), ça n’arrivera jamais".