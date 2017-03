Jean Todt s’est déclaré satisfait de ce début de saison 2017 en Formule 1, même s’il est conscient qu’il reste beaucoup de problèmes à régler.

Le président de la FIA juge ainsi que "la première course a été bonne. Parce qu’une équipe Ferrari compétitive est essentielle pour la Formule 1."

Il est aussi heureux de voir que Mercedes a remplacé Nico Rosberg par un autre pilote capable de devenir numéro 1.

"Mercedes est toujours très forte. Il y a eu beaucoup de controverses sur la décision à prendre pour eux pendant l’hiver pour leur 2e pilote. Devaient-ils prendre un potentiel numéro 1 ou un porteur d’eau ? Ils ont fait le choix de Valtteri et je n’ai jamais douté de son talent. C’est bien de voir un autre pilote arrivé à ce niveau au mérite et qui sera capable de jouer les victoires comme Hamilton."

Pour le point négatif majeur, "c’est l’écart entre la première voiture et la dernière. C’est un vrai problème."

"Pour cela, nous avons besoin d’un système de redistribution des revenus différent," ajoute Todt, mettant ainsi la pression sur Liberty Media, qui va devoir négocier avec les équipes.

"C’est aux nouveaux propriétaires de s’occuper de ce problème mais c’est, pour moi en tout cas, une priorité très claire."

Quant au manque de dépassements lors de cette première course, Todt ne s’alarme pas.

"C’est le prix à payer pour avoir des voitures plus rapides en virage et plus difficiles à conduire pour les pilotes. Le problème des dépassements a toujours été là en Formule 1, quelle que soit l’époque. Mais s’il y a un gros problème, je suis certain que la FIA pourra régler ça, en concertation avec Ross Brawn."