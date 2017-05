Jean Todt se plaît à la tête de la FIA et compte poursuivre son travail place de la Concorde. Il a annoncé ce soir qu’il était officiellement candidat pour effectuer un troisième mandat à la tête de la Fédération internationale – ce nouveau mandat courrait jusqu’en 2021.

L’ancien dirigeant de Ferrari, aujourd’hui âgé de 71 ans, a expliqué ses motivations dans une déclaration adressée aux membres de la FIA.

« Je suis profondément ému par les témoignages de soutien – généreux, bienveillants, et résolus - que j’ai reçus de la part de notre famille, la FIA. C’est pourquoi, avec ma femme, Michelle, mon fils Nicolas, et mon équipe, j’ai décidé de briguer un nouveau mandat comme président de la FIA. En annonçant ce choix aujourd’hui, j’ai conscience que n’importe quel bon leader s’appuie bien davantage sur l’équipe qui est autour de lui. »

Jean Todt ne compte pas changer une équipe qui gagne. Il souhaite reconduire Graham Stoker comme Président adjoint pour le Sport. Brian Gibbons assumera lui une nouvelle tâche, celle de Président du Sénat de la FIA (il est actuellement Président adjoint pour la Mobilité). Thierry Willemarck, actuellement Président de la Région I de la FIA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), remplacera Brian Gibbons à son poste.

« Durant les mois à venir, mon équipe et moi, nous nous appuierons sur notre programme détaillé pour le mandat qui vient. Comme toujours, nous sommes prêts à nous engager pour nous assurer que nous restons réactifs pour suivre nos priorités que nous avons en partage. La FIA n’a jamais été aussi unie et plus forte qu’aujourd’hui » a poursuivi Todt.

Pour le moment, Jean Todt, à la tête de la FIA depuis 2009, est l’archi-favori de cette élection présidentielle.