La saison 2017 de F1 en est presque à sa moitié et il est temps de tirer un premier bilan du nouvel environnement réglementaire introduit cette année.

Pour Jean Todt, le président de la FIA, le bilan est à « moitié positif ». Le Français se réjouit du spectacle tout en haut de la grille entre Ferrari et Mercedes, mais aimerait que plus d’équipes encore se mêlent à la lutte pour les victoires.

« Cette saison est à moitié une bonne surprise. C’est à moitié positif, parce que ç’aurait été vraiment une bonne surprise de voir, non pas seulement deux, mais quatre écuries se battre pour le championnat du monde. »

« Mais après tout, c’est formidable de ne pas savoir qui gagnera la prochaine course. Je me rappelle toujours de mon passage chez Ferrari avec Michael Schumacher… Les gens se plaignaient toujours à mon encontre, parce qu’ils savaient le résultat de la course avant le départ. »

« Avec Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, nous avons au moins un vrai combat entre deux hommes. La F1 a besoin d’action et d’émotion, et c’est ce que ces deux pilotes nous apportent pour le moment. »

Contraint à la neutralité en raison de sa qualité de président de la FIA, l’ancien patron de Ferrari voit tout de même la Scuderia résister à Mercedes jusqu’à la fin de l’année.

« Ferrari a réalisé un travail incroyable et oui, je pense qu’ils peuvent être compétitifs toute l’année. »

« L’approche de Vettel me rappelle un peu celle de Michael. Son travail si professionnel, sa capacité à souder une équipe… Et comme Vettel, Michael n’aimait pas perdre. »

Ce sentiment d’admiration n’a pas empêché Jean Todt et la FIA d’ouvrir une enquête à l’encontre de Sebastian Vettel, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire après le geste de colère de l’Allemand à Bakou.