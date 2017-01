Les nouvelles concernant Michael Schumacher et son état de santé sont très, très rares depuis plus d’un an maintenant.

Aussi la moindre petite information, venant de sources vérifiées, peut donner de l’espoir à ses fans et c’est ce que vient de faire Jean Todt, invité hier du Clasico sur France Info.

Le président de la FIA, ami très proche de Schumacher depuis qu’ils ont collaboré de longues années chez Ferrari, indique que le septuple champion du monde de Formule 1 ne baisse pas les bras. Et en soi, c’est déjà une excellente nouvelle.

"Michael continue à se battre pour que les choses s’améliorent," indique Todt.

Mais il n’est pas question pour le Français d’en dire plus sur son état réel. À la question de savoir s’il va mieux et s’il commence à réagir, Todt répond : "Il se bat. Il faut lui souhaiter beaucoup de courage à lui et sa famille."