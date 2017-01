A mesure que Mick Schumacher grimpe les échelons du sport automobile, la pression liée à son nom se fait de plus en plus intense, et les fans de son père sont forcément pressés de le voir arriver en Formule 1.

Une pression supplémentaire dont il n’a pas besoin selon Jean Todt, qui reste aujourd’hui l’un des amis publics les plus proches de la famille Schumacher.

« Mick est un garçon fantastique, je le connais depuis qu’il est bébé et je l’adore. Je ne peux que demander à chacun de ne pas le mettre trop sous pression » demande Todt. « Mick va développer sa propre personnalité, il adore la course et la Formule 4 a montré ce qu’il peut faire. Il devrait être laissé tranquille pour continuer à se développer ».

Jean Todt était présent à Dusseldorf où était remis le premier « Keep Fighting » award, du nom de l’association développée autour du septuple champion du monde, toujours dans le coma plus de trois ans après son accident de ski.