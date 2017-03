Jean Todt, le président de la FIA, est revenu sur les chamboulements en coulisses qui vont impacter la Formule 1, la catégorie reine gérée sur le plan sportif par la Fédération.

C’est tout d’abord un nouveau partenaire qui est arrivé, Liberty Media, qui a décidé de se passer totalement des services de Bernie Ecclestone.

Todt reconnait que "c’est la fin d’un chapitre et le début d’un autre".

"Durant la dernière moitié du siècle, Bernie Ecclestone a été le détenteur des droits commerciaux, il a travaillé avec la FIA comme régulateur et législateur. A présent, le nouveau groupe a deux choses, les droits commerciaux avec un nouveau directeur, Carey, et une nouvelle équipe dirigeante. Je pense que ce sera un changement constructif."

"Nous devons remercier Bernie et le féliciter pour ce qu’il a fait. Je lui souhaite le meilleur parce que je suis sûr qu’il peut encore faire beaucoup de bonnes choses. Et nous devons bien accueillir les nouveaux propriétaires."

Avec l’arrivée de Liberty Media, c’est aussi le retour de Ross Brawn en F1, un ami depuis le temps de la Scuderia Ferrari.

"Je lui souhaite la bienvenue dans son nouveau rôle, je sais qu’il a une très bonne compréhension des sports mécaniques et de la Formule 1. Il va être très utile et je suis heureux que le personnel de la FIA soit capable de collaborer avec lui et son équipe."

D’après les premières estimations, le plan de Liberty Media pourrait être très coûteux à mettre en place. Est-ce à dire que les dépenses vont encore augmenter en F1 ?

"Nous ne devrions pas spéculer sur certaines déclarations. Pour le moment, en 2017, il y a 20 courses et j’espère que nous allons avoir un grand championnat avec les nouvelles règles techniques. Nous devrions donner du temps aux nouveaux détenteurs des droits commerciaux pour travailler soigneusement avec la FIA afin de voir ce que devrait être le prochain changement constructif, il ne faut pas prendre en considération toutes les spéculations qui circulent."

Le championnat de cette année ne pourra pas compter sur son champion du monde en titre, Nico Rosberg, mais Todt espère que l’Allemand saura faire une bonne publicité à la Formule 1.

"Nico est un pilote très doué. Après avoir gagné le championnat en 2016, après une bonne saison, il a décidé de donner un nouveau sens à sa vie. Vous devez avoir du courage pour faire ce choix quand vous êtes si jeune, donc nous devons lui souhaiter le meilleur et j’espère qu’il sera en mesure de rendre quelque chose au sport qui lui a tant donné."