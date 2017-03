Comme nous vous le rapportions hier soir, le Conseil Mondial du Sport Automobile a approuvé la création du Championnat de Formule 2 de la FIA

La FIA est parvenue à un accord avec le Groupe Formula One concernant la transition de la Série GP2 vers la Formule 2 FIA.

Cet accord a été approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile. Il renforcera la pyramide des monoplaces de la FIA qui fournit aux pilotes un parcours clair depuis la base jusqu’au sommet de la compétition automobile. Il met également en évidence la volonté forte de la FIA et du Groupe Formula One de collaborer étroitement pour bâtir un avenir solide pour le monde du sport automobile.

Depuis sa création en 2005, le GP2 a offert aux pilotes un excellent tremplin vers la Formule Un. La série passant sous l’égide de la FIA, c’est tout un écosystème qui se met en place pour faire émerger les futurs talents et proposer aux fans un concept plus clair et plus stimulant.

Le Président de la FIA Jean Todt a déclaré : "Mener à bien ce processus avec le Groupe Formula One pour aboutir à la création de la Formule 2 FIA représente une étape majeure. Ce championnat constituera l’échelon final pour les pilotes juniors qui veulent accéder à la Formule Un, nous avons atteint l’un des objectifs clés de la FIA en complétant ainsi notre pyramide des monoplaces."

"Ces dernières années, nous avons déployé un programme extrêmement concluant de championnats de Formule 4 de la FIA dans 12 pays à travers le monde, le Championnat d’Europe de F3 est devenu très solide et très compétitif et, à présent, nous tenons la dernière pièce du puzzle. Je constate également avec plaisir que nous travaillons déjà dans la même direction que le Groupe Formula One, et je suis sûr que cette relation constructive continuera de bénéficier à notre sport."

Le CEO du Groupe Formula One Chase Carey a déclaré : "Je suis très heureux d’annoncer que la Série GP2 devient le Championnat de Formule 2 de la FIA. Les catégories juniors, et en particulier le nouveau Championnat de Formule 2, sont des activités stratégiques pour la Formule Un."

"Nous sommes ravis de les consolider au travers de cet accord avec la FIA."

Le Président de la Commission Monoplace de la FIA Stefano Domenicali a déclaré : "Avec la Formule 2 de la FIA, nous avons maintenant tous les atouts en main pour tracer une voie claire et logique pour les pilotes de monoplaces depuis la base jusqu’à la Formule Un. Après le Karting, nous avons la Formule 4 FIA au niveau national dans de nombreux pays du monde entier, puis le Championnat d’Europe de Formule 3 de la FIA qui est un fantastique terrain d’essai avant que les pilotes ne relèvent le défi de la compétition internationale."

"De notre point de vue, l’intégration de la F2 FIA dans ce processus apporte le chaînon manquant et nous nous réjouissons de faire de la F2 FIA une série forte et populaire pour les pilotes comme pour les fans."

En 2017, dix épreuves du Championnat de Formule 2 de la FIA seront disputées en tant qu’épreuves annexes du Championnat du Monde de Formule Un de la FIA, avec une manche supplémentaire à Jerez du 6 au 8 octobre :