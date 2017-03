Nouveaux règlements, nouvelles organisations, des réunions et des débats… La Formule 1 essaie de trouver des solutions pour enrayer la perte de fans et d’en fidéliser de nouveaux.

Pour le président de la FIA, Jean Todt, il faut attaquer le problème sur plusieurs fronts.

"La Formule 1 doit rester la catégorie reine" affirme-t-il à Melbourne.

"Elle doit continuer à être un spectacle génial. Mais les coûts doivent baisser. Nous n’avons que 10 écuries, alors que nous en avons besoin d’au moins 12. Nous devons répartir les primes de manière juste, mais ce n’est pas notre responsabilité (celle de la FIA). Pour réduire les dépenses, je pense aux domaines techniques qui sont très coûteux et qui au final ne rendent pas le sport meilleur."

Le Français trouve que la discipline a perdu de sa saveur et que le progrès technique a amplifié ce phénomène.

"Selon moi, la Formule 1 est devenue trop parfaite. Lorsque j’étais encore patron d’écurie (chez Ferrari), nous pouvions nous estimer heureux si les nouvelles voitures réussissaient à boucler 5 tours lors du premier jour des essais hivernaux. Aujourd’hui, les écuries ont toutes dans leurs usines des outils de simulation aux coûts exorbitants, puis elles amènent des voitures sur la piste qui effectuent 80 tours, tout de suite, sans difficulté. Cela ne serait jamais arrivé auparavant."

Alors que la saison vient à peine de commencer, Todt a déjà vu des choses décevantes.

"J’ai été choqué en arrivant en Australie : nous avons un nouveau règlement, et après 20 minutes dans les premiers essais libres, je n’ai plus vu de voiture sur la piste. Pourquoi ? Parce que les équipes savent déjà tellement de choses sur leurs propres voitures qu’elles ménagent leurs moteurs. Chez eux, dans leurs usines, des centaines de spécialistes travaillent et ils analysent tout en temps réel. C’est extrêmement fascinant. Mais qu’est-ce que cela apporte aux fans qui sont présents dans les tribunes ? Ils veulent voir de l’action. Je trouve cela vraiment regrettable."