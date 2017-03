Jean Todt, le président de la FIA, a admis que, de manière générale, il appréciait l’arrivée de Liberty Media en tant que nouveau propriétaire du sport mais a rappelé que c’est bien la FIA qui était responsable du règlement de la Formule 1.

Le Français reconnait toutefois que Ross Brawn peut avoir un impact très positif sur le sport pour les années à venir.

"Nous sommes toujours ouverts à toutes les propositions, le fait d’y consentir est une toute autre question. Ross Brawn apporte beaucoup de savoir technique, personne d’autre ne connait la Formule 1 mieux que lui,"

"C’est moi qui avait embauché Ross chez Ferrari. Mais le règlement reste sous notre responsabilité. Liberty Media ne créera aucune règle. Ne me comprenez pas mal : nous sommes en ce moment avec Liberty Media en lune miel, en quelque sorte. Nous discutons constamment sur comment améliorer le sport. Samedi soir, par exemple, nous avons eu un dîner avec Chase Carey et Ross Brawn. Et nous avons vu que nous poursuivons tous le même but : rendre le sport plus attractif. Il y a toutefois différentes approches."

Après Melbourne, il a déjà quelques craintes concernant les dépassements en course. Même si le circuit australien n’est pas le meilleur pour avoir un jugement de ce qui va se passer, les pilotes ont bien senti, en course, qu’il était difficile de se suivre de près.

"Nous avons maintenant une nouvelle Formule 1. Mais les gens parlent déjà de problèmes avec les dépassements. De temps en temps la Formule 1 souffre de se concentrer sur le négatif et pas sur le positif. Je trouve cela dommage. Dépasser n’a jamais été facile."

"Bien sûr, nous devons examiner de plus près quelles seront les répercussions des nouvelles voitures sur le sport, mais, en ce moment, je ressens de manière générale beaucoup de joie vis-à-vis de ces nouvelles monoplaces. C’est de ça que nous devrions parler. Je ne suis pas de l’avis que nous sommes en difficulté en Formule 1 et que les nouvelles F1 sont la dernière chance d’enthousiasmer à nouveau les fans. Il est clair que nous voulons améliorer le spectacle, mais il ne faut pas voir tout en noir. L’intérêt pour la Formule 1, partout dans le monde, est encore très fort."