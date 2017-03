Comme l’envisageait très clairement Bernie Ecclestone avant son départ, faut-il que la F1 abandonne définitivement l’ère du V6 Turbo Hybride pour revenir à des propulsions plus classiques (V8,V10 ou V12 atmosphériques), moins coûteuses et plus bruyantes ?

Tel n’est en tout cas pas l’avis de Jean Todt. Le président de la FIA estime que la F1 ne devrait pas faire machine arrière au bout de quelques années seulement.

« Nous avons une responsabilité : faire fonctionner une organisation qui est observée par l’ensemble de la société. Et l’ensemble de la société n’acceptera pas un retour aux V8, V10 ou V12. »

« Vous ne pouvez pas investir dans des nouvelles technologies chaque année. Ce n’est pas financièrement soutenable, et nous nous plaignons déjà du coût de la F1 – un coût qui est pour moi absurde. »

Jean Todt refuse n’est pas pour autant un partisan d’un statu quo intégral. Le Français n’ignore pas que des progrès restent à faire avec les V6, notamment en direction des petites écuries.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas réussi à trouver la solution idéale. Et je suis heureux d’avoir une part de responsabilité dans cet objectif, au nom de l’instance gouvernante. Cela dit, ce n’est pas facile, parce que vous avez besoin de trouver un terrain d’entente commun. De mon côté, j’aime toujours obtenir un certain degré de solidarité quand vous prenez des décisions. »