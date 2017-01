A mesure que la saison 2017 approche, la tension monte au sein des équipes qui préparent le grand changement de règlement, avec une aéro totalement revue ainsi que des pneus plus larges. Un défi de taille pour les équipes qui espèrent toutes en sortir meilleures.

"Soyons clairs, on parle d’un des plus grands changements de règlement" explique Tim Goss, directeur technique de McLaren. "Nous avons eu de grands changements dans le passé, notamment entre 1982 et 1983 où nous sommes passés des voitures à effet de sol aux voitures à fond plat, par exemple, ce qui avait grandement modifié les performances. Mais les changements de cette année sont parmi les plus grands que nous avons vécu dans la discipline".

"Il pourrait y avoir un effet important sur l’ordre de performance des équipes car c’est un grand changement. Historiquement, le classement a toujours été bouleversé et ce sont toujours les équipes les mieux préparées qui en retrouvent le haut".

Tout autant que la hiérarchie, c’est l’apparence des monoplaces qui va être modifiée, et bien qu’on ait une idée de ce à quoi elles ressembleront, c’est l’une des grandes inconnues avant les présentations qui interviendront le mois prochain.

"Ces nouvelles voitures seront vraiment différentes et c’est toujours le but d’un changement de règles" poursuit Goss. "Le but était de les rendre plus agressives, plus rapides, afin que la F1 soit vraiment la discipline reine des sports mécaniques du point de vue de la vitesse, et aussi de les rendre plus difficiles à piloter. Le but n’est pas qu’elles soient plus difficiles à maîtriser mais qu’elles soient plus physiques à piloter afin que les pilotes en sortent en ayant eu beaucoup à faire, comme c’était le cas avant".

"Ces voitures seront plus basses et plus trapues, elles auront un air plus méchant. L’aileron arrière plus bas, les pneus larges et le gros diffuseur ont un très bon rendu, plus agressif. Mais d’un point de vue technique, les changements aérodynamiques et les modifications des pneus sont deux des modifications les plus difficiles à aborder".

Les premiers concernés sont bien évidemment les pilotes, qui ont tous prévu de prendre du poids et de le transformer en masse musculaire durant l’hiver, car les simulations indiquent qu’ils seront bien plus mis à l’épreuve qu’ils ne l’étaient avec le règlement précédent.

"Les pilotes disent que ces voitures seront plus compliquées à piloter et qu’ils devront travailler plus dur et se concentrer afin de mieux en tirer le maximum. Le grand changement est que nous ne considérons plus certains virages comme tels. Les ingénieurs définissent un virage comme un point de la piste où les pilotes doivent ralentir et relancer la voiture, mais s’ils tournent dans une courbe en gardant le pied au plancher, on classe cela comme ligne droite".

"Comme les voitures iront plus vite, certains virages de 2016 seront classés comme ligne droite, mais parce qu’ils passeront plus vite, ils seront encore plus sujets à la force centrifuge, et c’est fatigant pour eux".