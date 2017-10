Rotterdam s’est placée en pole position pour tenter de décrocher un retour d’un Grand Prix en Hollande.

La ville est en concurrence avec Amsterdam, la capitale, et le circuit de Zandvoort. Mais le promoteur d’une éventuelle course à Rotterdam, Herman Vaanholt, a déjà pris les devants.

Hier, il a eu une longue réunion avec l’architecte presque officiel des circuits de F1, Hermann Tilke (photo).

"Tilke m’a posé quelques questions, a regardé les plans pour notre course en ville et je l’ai ressenti : il est devenu de plus en plus enthousiaste !"

Les plans sont donc compatibles avec une course en F1. Reste l’étude de faisabilité.

"C’est à la ville de prendre l’initiative maintenant. Cela couterait un peu d’argent mais qui sait tout ce que nous pouvons en tirer ?"

Amsterdam ne semble pas vouloir donner suite à la réunion récemment organisée avec Sean Bratches, le directeur commercial de la F1.

Et, de son côté, Zandvoort rappelle qu’il constitue la solution la plus économique.

"Nous avons un circuit presque prêt pour la F1 alors que construire un circuit en ville coûterait bien plus cher," rappelle le Prince Bernhard van Oranje, copropriétaire du circuit de Zandvoort.

"Evidemment, nous aurions des choses à revoir sur notre circuit mais cela coûterait bien moins cher qu’une course urbaine."