Tiago Monteiro a été victime d’un accident mercredi dernier sur le circuit de Catalunya, à Barcelone, où il participait à une séance d’essais avec Honda. L’accident s’est produit dans le premier virage où les bolides du Championnat du Monde de Voitures de Tourisme FIA WTCC arrivent à grande vitesse.

Le pilote portugais a été secouru immédiatement, et a été transporté au centre médical du circuit puis conduit à l’hôpital toujours conscient et sans blessures graves apparentes. Il a été hospitalisé depuis lors, et reste sous observation.

Une IRM effectuée cette fin de semaine n’a détecté aucune blessure sérieuse, mais, par précaution, Tiago restera hospitalisé jusqu’à la fin du week-end. Lundi prochain l’état de santé du pilote portugais sera réévalué et il pourrait être transféré au Portugal peu après si les résultats se révèlent positifs.

Tiago espère se rétablir à temps pour l’étape chinoise du FIA WTCC qui aura lieu les 14 et 15 octobre et alors qu’il se bat pour le titre mondial.