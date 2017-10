Contrairement à ce qu’il souhaitait, Tiago Monteiro ne pourra pas participer aux courses chinoises du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC, les 14 et 15 octobre prochains. Les séquelles physiques de son accident survenu à Barcelone lors d’essais privés ne permettent en effet pas au pilote portugais de se rendre en Chine et de participer aux courses. Cette décision a été prise à la suite d’une série d’examens médicaux qui ont révélé qu’un tel déplacement serait trop risqué. Tiago Monteiro sera remplacé au volant de la Honda par son ami et ancien équipier, Gabriele Tarquini.

La décision de l’équipe médicale est basée sur plusieurs éléments, parmi lesquels un œdème cérébral provoqué par l’accident et qui ne s’est pas encore complètement résorbé, ainsi que la diminution du champ de vision et des douleurs cervicales dont se plaint Tiago. Le corps médical a donc décidé, pour la santé de Tiago, qu’il poursuive sa convalescence au Portugal.

« Ce n’est certainement pas la décision médicale que j’espérais, je voulais passer ce test, et j’ai fait tout mon possible pour être rétabli à temps. Mais le corps humain est ainsi fait, il a sa propre horloge et ses limites, et je comprends que mon état de santé est plus important que tout. Je ne passe pas ce test médical, mais j’espère réussir le suivant. Je ne baisserai pas les bras, je continuerai les traitements conseillés par les médecins et j’espère que mon corps va continuer à récupérer comme il l’a fait jusque-là, » a déclaré Tiago.

Gabriele Tarquini a été choisi par Honda et par Tiago lui-même, pour le remplacer pour cette épreuve. « Gabriele Tarquini est un excellent pilote comme chacun sait, c’est aussi un très bon ami et je sais qu’il fera tout son possible pour réussir et donner le meilleur résultat à l’équipe » a conclu Tiago.

Le pilote portugais va poursuivre son programme de rétablissement afin de pouvoir participer aux courses FIA WTCC au Japon, du 27 au 29 octobre.