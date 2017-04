Tiago Monteiro s’apprête à disputer la deuxième manche du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC qui se déroulera du 29 au 30 avril sur le circuit mythique de Monza, en Italie. Dans le temple de la vitesse, le pilote portugais craint de vivre des temps difficiles, mais il ne perd pas de vue son objectif italien : marquer le maximum de points et conserver la tête du championnat, magnifiquement acquise dans les rues de Marrakech.

Avec ses immenses lignes droites, le tracé de Monza ne met pas en valeur les qualités de la Honda Civic. Tiago s’attend à souffrir d’un manque de performance par rapport à ses concurrents, mais il ne part pas battu d’avance.

« Les tests que nous avons effectués sur cette piste indiquent que nous devrions minimiser les pertes.Cela dit, nous avons travaillé d’arrache-pied et nous pensons avoir fait le meilleur job possible. Nous savons que nous ne serons pas aussi rapides que lors des précédentes courses. Nous passons d’une piste favorable à une piste défavorable. Nous savons que ce sera difficile, mais nous devons être astucieux et trouver la meilleure stratégie afin de marquer de bons résultats » explique Tiago.

Tiago Monteiro occupe la première place au championnat et espère qu’il en ira de même à l’issue des deux courses de Monza.

« Ce n’est pas une question d’honneur, mais nous devons essayer. Dans ces courses,le plus important n’est pas forcément de garder la première place, c’est de marquer autant de points que possible pour être bien placés pour les courses suivantes. La victoire me semble hors de notre portée, mais nous devons être des animateurs majeurs du rendez-vous de Monza et ne pas faciliter le travail de nos concurrents. Comme d’habitude, nous donnerons le meilleur de nous mêmes » conclut le pilote de la Honda Civic #18.

Les qualifications de Monza se dérouleront le samedi 29 avril à 14h, et les courses le dimanche 30 avril à 12h et 14h.