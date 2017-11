Tiago Monteiro ne participera pas aux courses de Macao du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC, le week-end des 18 et 19 novembre. Les médecins qui accompagnent le pilote portugais tout au long de sa convalescence depuis son accident des essais de Barcelone lui ont conseillé de rester au Portugal et de poursuivre son rétablissement.

Tiago Monteiro, qui était en tête du Championnat avant son accident de Barcelone, occupe actuellement la 4ème place au classement général du FIA WTCC, pour n’avoir pas pu participer à 4 courses, celles de Chine et du Japon.

Malgré sa déception, Tiago sait que le plus important est de retrouver toutes ses capacités physiques pour préparer son retour à la compétition.

« Je ne cache pas ma déception de ne pas pouvoir continuer à lutter pour le titre mondial des conducteurs du FIA WTCC à Macao. Le circuit de Guia est l’un des plus stimulants et des plus prisés par les pilotes, en particulier par moi. Je me sens prêt à faire mon retour au volant, je me sens apte physiquement, mais je ne peux pas prendre le risque d’un second impact qui pourrait être désastreux pour mon corps. Il est donc nécessaire d’être patient et de remettre à plus tard mon retour à la compétition. Il n’ y a pas de mot pour décrire la frustration de voir le titre m’échapper. Mais, à ce stade, la seule chose que je puisse faire est de continuer à travailler d’arrache-pied pour pouvoir participer à la dernière manche du championnat, au Qatar, et aider Honda à remporter le titre, » explique Tiago.

À Macao, le pilote argentin Esteban Guerrieri remplacera Tiago au volant de la Honda Civic.