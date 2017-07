Tiago Monteiro est déjà en Argentine où il participera les 15 et 16 Juillet à une nouvelle manche du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC, la première après la tournée européenne dont Tiago est sorti leader. Le pilote portugais a pour ambition de consolider cette position en Argentine grâce à deux bons résultats, si possible dans le tiercé de tête.

Quatre points séparent Tiago de Thed Björk, un écart très faible à cette étape du championnat. Aussi, Tiago espère partir du bon pied et jouer les premiers rôles en qualifications. "Il est réconfortant de voir que nous sommes en tête à ce stade du championnat, mais nous savons aussi qu’à mi-championnat le titre n’est pas joué. Il est donc important de ne pas donner des points aux adversaires et de travailler d’arrache-pied sur la mise au point de la voiture. Le but de ce week-end est de consolider notre position et cela ne peut être réalisé qu’avec de bons résultats," a remarqué Tiago.

Les courses du FIA WTCC disputées sur le circuit Termas de Rio Hondo ont souvent eu une issue positive pour Tiago et ont toujours permis à la Honda Civic de mettre en valeur ses qualités. Tiago espère que 2017 ne dérogera pas à la règle. "C’est une piste que j’apprécie et où les événements se sont déroulés sans encombre pour moi ; ça décuple la confiance. Je sais que nous sommes une des équipes favorites, mais ce statut ne suffit pas, nous devons faire nos preuves en piste. C’est mon intention en Argentine car je souhaite partir en vacances avec moins de pression," a conclu Tiago.