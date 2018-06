Thierry Neuville est prêt à se retrousser les manches pour garder les commandes du Championnat du Monde FIA des Rallyes en Italie.

Grâce à sa superbe victoire au Portugal le mois dernier, Thierry Neuville s’est emparé de la tête du classement général... Et de la position d’ouvreur sur la première étape (vendredi) du Rally Italia Sardegna !

Sa Hyundai i20 WRC assurera donc le rôle de voiture-balai sur les routes sardes et devrait normalement laisser une trajectoire plus propre que ses concurrents tenteront d’exploiter. Si le Belge s’est résigné à occuper ce rôle pour la deuxième fois seulement de sa carrière, il compte bien préserver son avance de dix-neuf points sur le Champion du Monde en titre, Sébastien Ogier.

« Je sais déjà que ce sera un week-end un peu compliqué », a-t-il indiqué. « Je dois me concentrer sur ce que font mes principaux concurrents. Sébastien Ogier et Ott Tänak prendront la route juste derrière moi. S’ils font la moindre erreur ou rencontrent le moindre problème, je pourrais en profiter. Je dois donc éviter les problèmes et garder mon sang-froid même dans ces conditions qui ne me laissent que très peu de chances de briller. »

Thierry Neuville pourra peut-être compter sur un coup de pouce de la météo. De fortes averses sont prévues ce jeudi, ce qui pourrait consolider le terrain sarde très meuble et diminuer son handicap.

« Cela pourrait aider », a-t-il confié. « Néanmoins, cette surface est tellement glissante que ce sera piégeux même s’il pleut… Mais l’avantage des autres concurrents serait moindre et si cela resserre les écarts, nous pourrions viser le podium. »

Après le Rally Italia Sardegna, les concurrents basculeront dans la seconde moitié de saison... Et Thierry Neuville a déjà tout planifié pour priver Sébastien Ogier d’un sixième titre consécutif.

« J’essaie d’être régulier », a-t-il conclu. « Nous possédons une petite avance au championnat. Nous devons la préserver et essayer de l’augmenter. Parfois, nous allons perdre des points, mais avec la bonne approche, une voiture compétitive et l’équipe qui nous soutient, nous pourrions y arriver. »