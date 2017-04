Thierry Neuville a signé sa première victoire de la saison 2017 du Championnat du Monde FIA des Rallyes en remportant le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse.

Au volant d’une Hyundai i20 Coupé, le Belge s’est imposé avec 54’’7 d’avance au terme de l’épreuve. Il devient ainsi le quatrième vainqueur différent en autant de manches cette saison.

Sébastien Ogier surmontait un ultime problème électrique ce matin pour replacer sa Ford Fiesta devant la Hyundai i20 Coupé de Dani Sordo sur l’ultime spéciale, avec seulement 1’’3 d’écart entre les deux hommes.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) remportait la Power Stage et cinq points bonus. Deuxième, Sébastien Ogier en prenait quatre. Craig Breen (Citroën C3), Dani Sordo et Thierry Neuville scoraient trois, deux et un point respectivement.

Plus d’informations à suivre dans la journée.

Classement du rallye :

1. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) 3h22’53’’4

2. Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +54’’7

3. Sordo / Marti (Hyundai i20 WRC) +56’’0

4. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +1’09’’6

5. Breen / Martin (Citroën C3 WRC) +1’09’’7

6. Paddon / Kennard (Hyundai i20 WRC) +2’16’’3

7. Mikkelsen / Jaeger (Skoda Fabia R5) +8’10’’7

8. Suninen / Markkula (Ford Fiesta R5) +9’17’’0

9. Sarrazin / Renucci (Skoda Fabia R5) +9’23’’6

10. Rossel / Fulcrand (DS 3 R5) +12’57’’1