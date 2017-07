Nicky Catsburg a décroché la Pole Position DHL de la manche argentine du WTCC, avec un tour sensationnel sur le Circuit Termas de Río Hondo de 4,806 kilomètres.

Au volant d’une Volvo S60 Polestar, Catsburg est passé dans l’herbe dans un final spectaculaire durant la Q3, et a conservé une marge de 0.184s sur Norbert Michelisz, de l’équipe Honda d’usine. Tiago Monteiro a terminé troisième devant le concurrent du Trophée WTCC Esteban Guerrieri et Thed Björk, respectivement quatrième et cinquième.

Le héros local Néstor Girolami, Medhi Bennani, Tom Chilton, Ryo Michigami, Yann Ehrlacher, John Filippi et Tom Coronel sont tous passés en Q2, mais la séance s’est achevée en Q1 pour Rob Huff, Dániel Nagy, Zsolt Dávid Szabó et Kevin Gleason. L’élimination prématurée de Huff a été un choc, l’ancien Champion du monde déplorant un blocage de roue qui a affecté ses pneus dans le dernier run.

En terminant dixième de la Q2, Ehrlacher partira en pole position dimanche de la Course d’Ouverture grâce à la grille inversée. Une première dans la carrière du pilote RC Motorsport, neveu du quadruple Champion du monde Yvan Muller.

MAC3

Thed Björk, Nicky Catsburg et Néstor Girolami ont offert à l’équipe Volvo Polestar sa cinquième victoire en Manufacturers Against the Clock en 2017, inscrivant 12 points de plus au championnat WTCC.

Ils ont battu l’équipe Honda qui était composée de Norbert Michelisz, Ryo Michigami et Tiago Monteiro sur les deux tours à parcourir du Termas de Río Hondo de 4,806 kilomètres.