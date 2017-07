Norbert Michelisz a terminé en tête d’une séance d’Essais Libres 1 écourtés sur la manche argentine du FIA WTCC, avec un chrono 0.428s plus rapide que celui de son coéquipier chez Honda, Tiago Monteiro.

La séance a débuté avec 30 minutes de retard pour des raisons de sécurité, le temps que le brouillard se dissipe. Néanmoins, ce brouillard a fait son retour à 12 minutes de la fin de la séance de 20 minutes, et la décisions a été prise de stopper immédiatement le roulage en raison de problèmes de visibilité.

La plupart des pilotes ayant été limités à une poignée de tours, un travail de set-up considérable sera nécessaire lors des Essais Libres 2, qui ne devrait pas changer d’horaire et débuteront à 11h heure locale.

« J’étais impatient de piloter davantage, mais le brouillard a rendu les choses difficiles, avec une visibilité à seulement 50-60 mètres », a déclaré Michelisz. « C’était la bonne décision de stopper la séance. C’est l’hiver en Argentine actuellement, et c’est parfois comme ça. Ce n’est pas un drame. »

Nicky Catsburg a signé le troisième temps pour le Polestar Cyan Racing, suivi par Mehdi Bennani et par le héros local Néstor Girolami. Thed Björk, Rob Huff, Ryo Michighami, Tom Chilton et Tom Coronel complètent le top 10.

Les débuts en WTCC de Szolt Dávid Szabó ont été difficiles, puisque sa Honda s’est immobilisée après moins de 10 minutes de roulage en raison d’une défaillance mécanique. La séance a été momentanément interrompue car sa voiture était immobilisée en piste.

Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing) s’est montré le plus rapide de la dernière séance d’essais libres cet après-midi, avant les qualifications de la manche argentine du FIA WTCC.

Au volant d’une Volvo S60 Polestar, le Néerlandais a parcouru les 4,806 kilomètres du Circuit Termas de Río Hondo en 1’43″207 pour devancer l’Argentin Esteban Guerrieri de 0″369. Le leader du World Touring Car Championship, Tiago Monteiro, est troisième devant son coéquipier chez Honda, Norbert Michelisz, qui avait été le plus rapide lors des Essais Libres 1.

« C’était très différent des Essais Libres 1, où il faisait froid et où la visibilité était délicate », a déclaré Catsburg. « Là il faisait plus chaud et c’était plus facile de voir, la voiture était performante et nous sommes premiers, c’est ce que nous voulions. J’espère que nous pourrons faire pareil en qualifications. »

Rob Huff a terminé cinquième devant Néstor Girolami, tandis que Medhi Bennani est septième, Tom Chilton huitième, Tom Coronel neuvième et Yann Ehrlacher dixième pour le RC Motorsport.

Par ailleurs, le rookie en WTCC, Szolt Dávid Szabó a vécu sa première véritable séance de roulage, après le problème de système de carburant qui l’a contraint à ne faire qu’un seul tour en EL1. Mis à part un tête-à-queue, le Hongrois de 21 ans a pu s’adapter à son nouvel environnement et a signé le 15e temps.