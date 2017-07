Yann Ehrlacher a décroché sa première victoire en FIA World Touring Car Championship lors de la manche argentine, après que le vainqueur sur la piste, Tom Chilton, ait reçu une pénalité.

Ehrlacher partait de la pole position pour la première fois de sa carrière et a gardé la tête au départ sur le circuit de 4,7 kilomètres de Termas de Río Hondo. Mais Chilton (Sébastien Loeb Racing), qui partait aux côtés d’Ehrlacher à la faveur de la grille inversée, a heurté le pilote RC Motorsport dans le premier tour pour prendre la tête.

Chilton a creusé un écart pour s’assurer la victoire, jusqu’à ce qu’il reçoive une pénalité de cinq secondes consécutive à son dépassement. Ehrlacher s’est brillamment défendu devant un peloton de voitures pour terminer deuxième et hériter de la victoire.

« C’est incroyable, je ne peux pas y croire ! » a déclaré Ehrlacher. « J’ai eu un petit contact avec Tom au début, ensuite j’ai juste beaucoup attaqué car tout le monde poussait fort derrière moi. Une victoire est une victoire. Je la prends ! »

La pénalité infligée à Chilton l’a fait chuter au quatrième rang derrière son coéquipier du Sébastien Loeb Racing, Mehdi Bennani, et le héros local Esteban Guerrieri au volant de sa Campos Racing Chevrolet RML Cruze TC1. Le leader du championnat, Tiago Monteiro, a manqué la quatrième place pour 0.1s suite à la pénalité de Chilton, et a pris la cinquième place au volant de sa Castrol Honda World Touring Car Team Civic.

Le Polestar Cyan Racing a vécu une course cauchemardesque. Les trois Volvo S60 roulaient initialement en cinquième, sixième et septième positions. Mais la course de Nicky Catsburg s’est arrêtée suite à une crevaison, tandis que l’Argentin Néstor Girolami a vu sa Volvo s’immobiliser en piste. Cela a laissé Thed Björk, qui occupe la deuxième place du championnat, être le meilleur représentant des S60 avec la sixième place.

Autre habitué aux premières places, Norbert Michelisz a lui aussi vécu une déception. Le pilote Castrol Honda World Touring Car Team, qui a remporté la course précédente du WTCC à Vila Real, a crevé dans le premier tour après un contact avec son coéquipier Monteiro.