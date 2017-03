Sauber a recruté Tatiana Calderon, jeune Colombienne, en tant que pilote de développement. Faisant ses premiers pas dans une équipe de Formule 1, elle explique ce que sera son rôle auprès de Sauber.

"En tant que pilote de développement, je participerais à certains week-ends avec l’équipe afin d’apprendre leur méthode de travail, l’aspect technique, et progresser. Je veux les remercier pour cette chance, remercier Monisha Kaltenborn et Telmex également, et j’espère faire du mieux possible" reconnaît la Colombienne, qui disputera également le championnat de GP3 chez Dams.

Elle revient sur son parcours en sport auto, entre premières galères et arrivée tardive en Europe, après avoir fait ses classes sur le continent américain. Une époque durant laquelle son idole était bien connue du paddock.

"J’ai commencé à piloter à l’âge de neuf ans, j’ai toujours aimé notre sport mais j’ai d’abord commencé avec un GoKart, j’aime la vitesse et l’adrénaline. J’ai d’abord couru tous les ans en Colombie et aux Etats-Unis puis il y a cinq ans, j’ai déménagé en Europe pour y disputer le championnat européen de Formule 3 avec beaucoup de pilotes qui sont depuis arrivés en F1".

"J’ai grandi en regardant Juan Pablo Montoya courir, je suis un grand fan et je suis sa carrière, il a gagné plusieurs courses en F1 et il m’inspire énormément, d’autant que j’ai eu l’occasion de partager de l’expérience avec lui, j’ai beaucoup appris à ses côtés".

En tant que femme pilote, Calderon prend le relais de Susie Wolff, Simona de Silverstro, ou encore de la regrettée Maria de Villota. Bien que les femmes ne soient pas encore en F1, elles sont bien plus nombreuses à graviter autour.

"Les temps changent, doucement mais sûrement" poursuit-elle. "Malheureusement, il y avait peu de femmes pilotes quand j’ai commencé, mais je respecte et j’admire ce que Susie Wolff ou Danica Patrick ont accompli".

"Susie a crée Dare 2 Be Different afin d’inspirer et de soutenir la nouvelle génération de femmes pilotes. Sauber est également un exemple parfait de la réussite des femmes en sport auto, grâce à Monisha Kaltenborn, mais aussi d’autres avec qui je travaillerai cette année".

Cette hyperactive explique aussi que, lorsqu’elle ne court pas, elle se dépense quand même : "J’ai toujours aimé le sport, donc quand je ne suis pas au volant je me dépense, j’aime le tennis, j’aime également le foot et je suis une supportrice du Real Madrid. J’aime également d’autres sports mécaniques et surtout, je n’aime pas m’ennuyer !"