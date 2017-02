L’équipe Sauber a annoncé aujourd’hui avoir engage Tatiana Calderon, comme pilote de développement. La Colombienne était en GP3 en 2016 et continuera, en parallèle de son rôle dans l’équipe suisse, à courir dans la discipline. Elle disputera pour Sauber des séances de simulateur et prendra part à des entraînements avec les ingénieurs lors des week-ends de course et à l’usine de Hinwil.

« Je suis très heureuse de rejoindre Sauber comme pilote de développement » a déclaré Calderon. « Je veux remercier Monisha Kaltenborn et toute l’équipe pour cette chance qui m’est offerte ainsi que Telmex pour leur soutien. Je suis reconnaissante de travailler avec une équipe aussi établie en F1 et de profiter de leur expérience. J’ai hâte de travailler au sein de l’équipe et d’en apprendre autant que possible. Je fais un pas de plus vers mon rêve qui est de piloter en F1 ».

Monisha Kaltenborn a également tenu à saluer l’arrivée de la pilote de 23 ans : « Nous sommes heureux d’accueillir Tatiana dans la famille Sauber. Nous avons la possibilité et les infrastructures pour apporter à Tatiana le support professionnel sur lequel elle pourra développer ses connaissances et ses compétences. Je suis convaincu que nous pouvons lui donner des conseils qui lui permettront de développer sa carrière en sport automobile ».