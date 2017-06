Ott Tänak estime qu’il sera en mesure de poursuivre sur la lancée du Vodafone Rally de Portugal, pour vaincre le signe indien qui semble s’acharner sur lui...

Tänak semblait bien parti pour remporter sa première victoire au Portugal. Mais en abimant la suspension de sa Ford Fiesta contre un talus, il était contraint de céder la victoire à son équipier Sébastien Ogier.

Quatrième du Championnat du Monde au cap de la mi-saison, qui sera franchi ce week-end au Rally Italia Sardegna (8-11 juin), l’Estonien est confiant au moment d’aborder un des épreuves les plus exigeantes de la saison.

"Je sens que nous progressons en permanence. A chaque fois que je suis derrière le volant de la voiture, j’apprends de nouvelles choses", affirme Ott. "Nous avions de très bons réglages au Portugal, les meilleurs de la saison. Après de nouveaux essais, nous abordons la Sardaigne avec un état d’esprit positif."

Ce rallye a une signification particulière pour le pilote M-Sport, qui y avait décroché son premier podium mondial en 2012. "Nous visons au minimum le même résultat. Il faudra que nous soyons concentrés dès le départ, il y a tellement de choses à considérer sur un évènement ausi difficile que celui-ci..."

"Les spéciales sont très étroites, mais également rapides à certains endroits. Il y a toujours un obstacle qui peut arrêter votre course, il faut donc conserver une marge de sécurité", ajoute Ott.

"Nous allons également rencontrer les températures les plus élevées de la saison. Les pneus vont souffrir et il faudra gérer leur usure. Nous avons eu un bon aperçu des conditions en essais et nous espérons être en mesure d’aller chercher à nouveau un bon résultat."