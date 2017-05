Déjà auteur de trois podiums en 2017, Ott Tänak réalise son meilleur début de saison en WRC et il compte bien entretenir la dynamique cette semaine au Portugal (18-21 mai).

À nouveau catapulté cette année dans la cour des grands aux côtés du Champion du Monde en titre Sébastien Ogier chez M-Sport, l’Estonien pointe au quatrième rang du classement général avec 66 points et se veut optimiste dans la foulée de sa troisième place acquise au terme d’une lutte de haute volée en Argentine.

« Le Portugal lance une série de rallyes terre que j’avais hâte de débuter », confiait celui qui a déjà disputé six fois cette épreuve. « J’ai toujours apprécié les routes au Portugal et nous y avons déjà montré de belles performances. »

« J’estime que nous avons énormément progressé ces derniers temps et nous devrions viser le podium sur chacune des épreuves terre à venir. Cela doit être notre objectif au Portugal et je suis impatient d’y être. »

« Jusqu’ici, nous sommes tous dans un mouchoir de poche et nous devons être pleinement concentrés et au sommet de notre art pour signer un nouveau résultat. C’est clairement notre objectif et comme toujours, nous donnerons tout pour y arriver. »

Avec son copilote Martin Järveoja, Ott Tänak a participé à cinq jours d’essais au nord du Portugal. Le travail se portait sur des évaluations de réglages et la confirmation des trouvailles issues des tests R&D menés par M-Sport le mois dernier.

Si l’équipe mène actuellement les deux championnats, Malcolm Wilson veut voir sa structure poursuivre sa série de podiums.

« L’objectif doit toujours être le podium », assenait-il. « Avec nos pilotes, nous avons de bonnes chances de poursuivre cette belle série et toute l’équipe travaille en ce sens. »

« Ott déborde de confiance après sa brillante prestation en Argentine. Tout est en place pour un magnifique rallye, et même si la victoire est à portée de tous, nous ne céderons rien. »