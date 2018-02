Ott Tänak a rejoint Toyota cet hiver et a très bien entamé sa saison 2018. L’Estonien a disputé un Monte Carlo solide et régulier pour terminer deuxième et les essais disputés en Suède l’ont grandement encouragé avant la deuxième manche du championnat.

"J’apprends encore à me familiariser avec la Yaris mais après l’avoir pilotée sur la neige lors des essais, je commence à comprendre pourquoi Jari-Matti a gagné en Suède l’an dernier" déclare Tänak. "Pour la première partie du rallye, nous verrons comment les choses se déroulent mais j’espère que nous pourrons nous battre pour le podium voire la victoire".

La première partie du rallye devra être disputée avec prudence pour Tänak qui pourrait perdre du temps lors des premières spéciales à cause de sa position au départ, puisqu’il s’élancera deuxième derrière Ogier.

"Si la neige est épaisse dans les spéciales, ce qui semble être le cas, notre position de départ sur la route ne sera pas idéale, mais la météo peut évidemment changer. Je vais simplement profiter du week-end et faire de mon mieux. Le meilleur est à venir".