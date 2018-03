Ott Tänak l’affirme : il a été impressionné par les performances de sa Toyota Yaris WRC sur la terre du Rally Guanajuato Mexico.

Malgré les surchauffes l’obligeant à jongler entre différentes cartographies sur les spéciales, Ott Tänak prenait rapidement en main sa Toyota Yaris WRC sur les routes poussiéreuses du Mexique.

Troisième au terme de la première étape, l’Estonien voyait ses chances s’envoler lorsque son turbo lâchait dès la première spéciale du samedi. Reparti dimanche, il signait le meilleur temps sur la Power Stage pour empocher cinq points bonus.

« Bien sûr, le résultat final est loin de me ravir, nous étions dans le match pour la victoire », confiait-il. « Néanmoins, la saison est encore longue et les performances sont vraiment au rendez-vous. Pour mon premier rallye terre avec cette voiture, nous avons beaucoup appris et nous avons décelé de nombreux domaines où nous pouvons progresser. Je dois même avouer que je suis déjà satisfait des performances. Nous savons qu’il reste encore du travail, mais c’est prometteur pour la suite. »

Fer de lance du Toyota Gazoo Racing le premier jour, Ott Tänak voyait la température de son moteur grimper. Si ses équipiers Jari-Matti Latvala et Esapekka Lappi rencontraient le même problème, seul l’Estonien parvenait à limiter la perte de temps.

« Nous avons tous eu le même problème », détaillait-il. « Je ne connais pas leur réaction, mais je me suis juste concentré. C’était difficile, car il fallait passer en mode sécurité dans les sections lentes. Ailleurs, ça allait grâce aux entrées d’air. Nous n’avons pas chômé, mais notre rythme est resté bon tout en faisant de notre mieux. L’équipe va enquêter sur le turbo et je suis convaincu qu’ils feront tout pour que ce souci ne se reproduise plus jamais. »