Ce dimanche midi en Italie, Ott Tänak a scellé sa première victoire au sein du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Ott Tänak (Ford Fiesta) s’impose au terme du Rallye d’Italie avec 12’’3 d’avance pour remporter son premier succès en soixante-treize départs et remonter au troisième rang du championnat.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) prend la deuxième place avec 55’’4 de marge sur Thierry Neuville (Hyundai i20).

Esapekka Lappi (Toyota Yaris) remporte la Power Stage et les cinq points en jeu devant Dani Sordo (Hyundai i20) et Sébastien Ogier (Ford Fiesta). Thierry Neuville et Jari-Matti Latvala prennent les derniers points en jeu.

Plus d’infos à suivre dans la journée.