En lutte pour le podium depuis le début du rallye avec Latvala et Meeke, et loin derrière Neuville, Ott Tänak se retrouve en lutte avec Latvala pour la tête du rallye après l’élimination des deux autres pilotes. L’Estonien n’en demandait pas tant et avec trois spéciales à disputer, il est à trois secondes de sa première victoire !

"Ce fut une journée plaisante, nous avons eu de meilleurs niveaux d’adhérence et nous avons pu attaquer" explique celui qui a remporté les trois premières spéciales du jour. "La boucle du matin était très bonne pour nous et nous pouvons être satisfaits du travail accompli. Nous avons roulé sans faire d’erreurs et j’avais un bon ressenti dans la voiture. Nous avons perdu un peu de temps en passant à l’endroit où Kris Meeke était sorti mais en dehors de ça, tout s’est bien passé".

"Les écarts sont faibles, tant devant que derrière, mais la situation a changé et nous sommes maintenant en lutte pour la victoire. Honnêtement, mon approche ne change pas, que je me batte pour la deuxième ou la première place, je dois attaquer et faire de mon mieux. Tout est possible et comme tout le monde, j’ai hâte de voir ce qu’il va se passer".

Sébastien Ogier a pris plus de plaisir aujourd’hui en n’étant pas en position d’ouvreur mais n’a pas réussi à reprendre le retard qu’il avait accumulé hier, d’autant que Tänak, Latvala et Neuville se sont montrés globalement plus rapides que lui. Le Français est tout de même troisième à la veille de l’arrivée, à seize secondes de Latvala.

"Nous pouvons être satisfaits de notre journée" se satisfait-il. "J’aurais aimé trouver un meilleur rythme mais malheureusement ce n’était pas possible. J’ai vraiment essayé d’attaquer mais je perdais tout le temps de l’adhérence et je touchais les talus.

"C’était nettement mieux qu’hier, nous savons qu’il vaut mieux partir le plus tard possible sur ces routes. Nous n’avions pas la position idéale mais nous sommes encore dans le coup. La journée de demain sera fantastique et nous voulons tous faire le meilleur résultat possible. Nous serons pied au plancher jusqu’à l’arrivée et nous devrons voir ce qu’il se passe".

Le fait de voir de nouveau ses deux pilotes sur le podium provisoire à la veille de l’arrivée du rallye ne peut que satisfaire Malcolm Wilson. M-Sport est la seule équipe à encore avoir deux pilotes dans le top 5.

"Il y a une belle bataille qui nous attend demain" prédit Wilson. "Avec Sébastien et Ott qui ouvraient la route vendredi, je peux vous dire que nous ne nous attendions pas à être dans cette position avant la dernière journée. Ott n’est qu’à 3.8s de la tête et nous espérons bien nous battre pour la victoire. Il a très bien piloté aujourd’hui et s’il continue, je suis sur qu’il pourra battre Jari Matti".

"Sébastien est troisième et pas loin, il a encore piloté intelligemment dans des circonstances difficiles et il peut encore profiter d’un rebondissement de dernière minute. Nous avons trois voitures aux six premières places, nous avons encore prouvé à quel point la Fiesta est bonne. C’est à mettre au crédit de toute l’équipe qui a travaillé très dur avant cette saison. Tout peut encore arriver mais une chose est certaine, nous allons vivre un final incroyable !"