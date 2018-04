Ott Tänak avait pris un départ mitigé vendredi lors des premières spéciales du Tour de Corse mais grâce à un rythme effréné en fin de journée, puis le samedi, est remonté jusqu’au podium, qu’il s’est assuré dimanche matin.

"Globalement, ça a été un très bon week-end" explique Tänak. "La Corse a toujours été un des rallyes que j’apprécie le moins, j’y ai souvent rencontré des difficultés dans le passé. Cette année, j’ai travaillé dur pour être constant en termes de rythme."

Il explique avoir tout donné lors de la dernière spéciale du samedi pour aller chercher la deuxième place à Thierry Neuville : "Dans l’avant-dernière spéciale, j’ai eu une spéciale propre et j’ai essayé d’être au plus court tout le temps, et ça a marché."

"Dans la Power Stage, je n’ai pas pris de risque, j’ai juste voulu m’assurer que nous finirions à la deuxième place car c’était important. Pour ma première manche totalement sur asphalte avec Toyota, j’en suis très satisfait."