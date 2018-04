Le moral dans les chaussettes après l’ES2, Ott Tänak estimait alors qu’un podium constituait l’objectif le plus ambitieux pour le YPF Rally Argentina.

Les espoirs d’une première victoire sous les couleurs du Toyota Gazoo Racing semblaient déjà évanouis à l’arrivée de la première spéciale du vendredi. En touchant un rocher, l’Estonien était parti en tête-à-queue tout en endommageant la direction de sa voiture.

Il plongeait déjà dans les profondeurs du classement, à 25" de la tête. La suite du rallye, marquée par son retour tonitruant, a finalement laissé des traces dans le moral de ses adversaires, incapables de l’arrêter sur le chemin de sa troisième victoire en WRC.

"Je n’attendais vraiment pas ça après la première spéciale. Au mieux, je rêvais d’un podium car j’étais déjà très loin de la tête. Mais on m’a encouragé, j’ai commencé à attaquer très fort et tout a évidemment bien fonctionné avec la voiture", explique Tänak.

Remportant dix des douze spéciales disputées vendredi et samedi, il n’avait plus qu’à se laisser glisser vers la victoire le dimanche.

"J’ai vraiment attaqué très fort, j’étais sur le fil tout au long de la journée de vendredi. Samedi, j’attaquais encore, mais plus autant. Et dimanche, nous étions clairement en mode sécurité. Plus notre avance grandissait et plus nous étions en mesure de contrôler la course", a-t-il révélé à wrc.com.

Acquise avec la manière, cette victoire s’avère très différente de celles acquises l’an passé avec la Ford Fiesta de M-Sport : "C’était sympa de dominer ainsi pour la première fois de ma carrière. Nos victoires en Sardaigne et en Allemagne étaient plus serrées, il avait fallu attaquer jusqu’au bout. Nous savions que rien n’était gagné avant la dernière spéciale, mais cette fois c’était différent."

"Nous avons beaucoup progressé lors des essais d’avant-rallye et cela nous a donné de la confiance. C’est important d’avoir cette première victoire avec l’équipe et c’est fantastique de se sentir soutenu par eux tous", a-t-il conclu.