Alors qu’il ne reste plus que trois courses au calendrier, Rémi Taffin, directeur technique moteur de Renault F1, nous explique que l’attention se porte déjà sur 2018 malgré l’inlassable chasse aux points, à la puissance et à la performance.

Renault possède même quelques mois d’avance sur son programme moteur, comme l’explique le Français.

"À Viry, nous sommes bien avancés sur notre programme 2018 car tant de travail est à faire avant de voir le groupe propulseur en piste. Nous avons d’ailleurs introduit certains éléments pertinents pour notre spécification 2018 en piste dès maintenant. Nous serons bien occupés les quatre mois précédant la présentation des monoplaces 2018 comme chaque année," dit-il.

Quelles sont les implications pour Renault d’être associé avec une nouvelle équipe partenaire, McLaren, l’an prochain ?

"C’est toujours intéressant de collaborer avec un nouveau partenaire technique. Tout le monde peut apporter quelque chose de différent. Tout comme Red Bull, McLaren possède une histoire incroyable dans la discipline et de formidables installations avec lesquelles travailler. Nous allons apprendre à travailler avec McLaren tout en continuant à optimiser notre collaboration avec Red Bull."

Avant de penser à 2018, il y a encore 3 courses à disputer donc, à commencer par le Mexique. Quels sont les défis du Circuit Hermanos Rodriguez pour un motoriste ?

"C’est un tracé intéressant avec des vitesses élevées sur les longues lignes droites où l’air moins dense à haute altitude offre moins de résistance. Le turbo doit ainsi accélérer ses rotations afin d’introduire plus d’oxygène dans le moteur à combustion interne. Il tourne environ 8 % de plus au Mexique qu’à Abu Dhabi. De même, la consommation sur un tour est assez basse. La récupération d’énergie est donc moins cruciale au Mexique que sur d’autres pistes."

Que peut faire Renault F1 pour maximiser ses chances de points en cette fin d’année ?

"L’enjeu reste le même : nous voulons un maximum de performances et de fiabilité ! Depuis toujours, c’est l’objectif même du sport automobile. Nous investissons tous énormément d’énergie et de moyens pour y parvenir. Nous avons fait de gros progrès sur la performance durant la saison. Nos groupes propulseurs ont atteint le podium, mais nous avons trop souffert du manque de fiabilité. Il s’agit clairement d’un domaine sur lequel nous nous focalisons chaque jour un peu plus."