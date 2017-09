Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, TF1 a remporté un appel d’offres de la part de Formula 1 Group pour diffuser quelques Grands Prix en clair, en parallèle de la couverture complète de la saison assurée par Canal +.

TF1 diffusera les Grands Prix de France et de Monaco mais elle ne sait pas encore quelles sont les deux autres courses (4 en tout dans l’accord) qu’elle choisira.

François Pellissier, directeur des sports de la chaîne, explique à RTL : "Cette décision s’inscrit dans une stratégie dans le domaine des droits sportifs depuis maintenant plusieurs années qui est l’acquisition de droits d’événements sportifs internationaux majeurs."

"Depuis 2012 (année de perte de la F1 au profit de Canal+), un certain nombre d’acteurs sont arrivés sur le marché du payant. Ce sont des droits qui coûtaient chers, et à un moment on ne peut pas non plus faire des acquisitions à n’importe quels prix. Là, en l’occurrence on a l’opportunité de revenir dans la F1 avec un investissement raisonné."

"On a encore un peu de temps pour décider des autres courses que nous diffuserons, puisque le début de la saison de F1 2018 est en mars. Donc, nous avons encore un peu de temps pour réfléchir et voir quels seront les deux Grands Prix supplémentaires que nous retransmettrons."

"Beaucoup de critères entrent en ligne de compte, des critères de programmation, des critères d’intérêt à la fois de Grand Prix et d’intérêt sportif. Il y a pas mal d’éléments que nous devons regarder avant de choisir. La seule chose que je peux vous dire, c’est que ce sera à une heure de grande écoute."

TF1 pourrait donc miser sur des Grands Prix traditionnellement très animés comme Montréal ou le Brésil, diffusés en début de soirée.