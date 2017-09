Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, TF1 va pouvoir diffuser quatre Grands Prix chaque année, lors des trois prochaines saisons.

La chaine française espère capter tous ceux qui ne paient pas d’abonnement à Canal + sur des courses importantes comme le Paul Ricard et Monaco, en attendant de savoir quels seront les autres Grands Prix retenus.

Avec cette diffusion gratuite, TF1 espère donner "un nouvel élan" au sport en France.

"C’est bien que les ayant droits commencent peut-être à se rendre compte aussi de l’importance de l’exposition en clair de ces évènements qui font aussi la notoriété de ces évènements," déclare, sur RTL, François Pellisier, le directeur des sports de la 1ère chaine française.

La cible est clairement les potentiels nouveaux fans.

"On se rend compte évidemment que ce ne sont pas les mêmes audiences sur du payant et sur du gratuit. Donc le fait que l’on puisse exposer à nouveau à un grand nombre de téléspectateurs la Formule 1 va redonner un nouvel élan à cette compétition."

"Le tout payant a un effet négatif, qui est la baisse d’audiences de ces compétitions, et nous, c’est vraiment un point sur lequel je veux insister, au-delà de l’investissement encore très raisonné qu’on a fait, cet investissement est vraiment renforcé par la valeur d’exposition qu’on va donner à la saison de Formule 1."

TF1 ne risque-t-elle pas de faire le jeu de Canal + ? C’est possible mais elle compte tenir informé régulièrement ses spectateurs sur la saison grâce à l’émission AutoMoto diffusée le dimanche matin, qui parlait régulièrement de F1 jusqu’en 2012, lorsque la chaine avait tous les droits de diffusion.

"On aura un vrai feuilleton, dans AutoMoto, régulièrement, tous les dimanches, autour de la saison de F1. On veut en faire un atout important de l’émission. C’est sûr que le fait qu’il y ait un Grand Prix en France, qu’il y ait deux pilotes français, et peut-être un troisième qui pourrait arriver dès la fin de cette saison (Pierre Gasly), ça contribue évidemment à redonner de l’intérêt pour cette compétition en France."