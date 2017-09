Beaucoup d’observateurs dans le paddock n’apprécient que très peu modérément le système de pénalités sur la grille pour changements de moteur (et de boîte de vitesses) excessifs. Par rapport aux temps du samedi, l’ordre de départ de la course à Monza a été considérablement chamboulé. De quoi déconcerter de nombreux non-initiés.

Pour autant, ces règles existent pour une raison bien précise qu’a rappelée Otmar Szafnauer, le directeur des opérations pistes de Force India – une écurie privée. Comme souvent en F1, c’est une question de monnaie sonnante et trébuchante…

« Nous devons nous rappeler pourquoi ces pénalités sont là » a souligné Otmar Szafnauer devant Nextgen-Auto.com à Monza.

« C’est en partie lié à la réduction des coûts. Par le passé, on utilisait un moteur par course, cela coûtait beaucoup d’argent. L’an prochain, nous aurons trois moteurs par pilote. Il faut se demander comment faire pour supprimer la tentation de changer les moteurs, et l’un des moyens, ce sont les pénalités sur la grille. C’est autant d’argent économisé. Y a-t-il un meilleur moyen d’y arriver ? Je suis à l’écoute. Mais au moment où ces règles ont été écrites, c’était la meilleure solution. Le tout devient plus compliqué quand il y a toute une série d’éléments moteur, bien sûr… »

Pour introduire cette fameuse réduction des coûts, le plafond budgétaire est une autre solution explorée par Liberty. Max Mosley, l’ancien président de la FIA, avait un projet drastique : plafonner les budgets à 50 millions de dollars. Otmar Szafnauer ne trouve pas ce montant réaliste.

« 50 millions, c’est trop strict. Il faut être pragmatique. Il y a des gens qui ont déjà plus de 1000 employés, et soudainement, il faudrait passer à un budget de moins de 100 millions ? Alors il faudrait se séparer de 300, 400 employés, et c’est une chose difficile à faire. »

« Mais je pense que 150 millions de dollars, c’est toujours beaucoup d’argent pour faire la course. C’est probablement plus que dans d’autres séries de course auto. Nous devrions toujours être capables de produire un spectacle fantastique pour les fans avec 150 millions de dollars. C’est un chiffre réaliste. Et la moitié des équipes ne dépensent déjà pas ces 150 millions. »

« Je préfère avoir simplement un plafond, et ce serait aux équipes de trouver comment dépenser ces millions. Par exemple dans le personnel… car on sait que des bons ingénieurs peuvent vraiment vous aider… »

Si un plafond budgétaire est instauré, la FIA devrait alors avoir les moyens de contrôler chaque centime dépensé par les écuries. Otmar Szafnauer espère que les fraudeurs seraient en retour lourdement sanctionnés.

« Quand on doit payer ses impôts, on est parfois incités à garder son argent pour soi… Mais tout gouvernement a des moyens pour enquêter, et à chaque fois que quelqu’un est contrôlé, il y a une lourde amende financière s’il n’est pas en règle. »