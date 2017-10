Esteban Ocon a fini tous ses Grands Prix depuis ses débuts en F1 et n’a manqué les points qu’à une seule occasion cette saison : lors du Grand Prix de Monaco. Autrement, le Français impressionne par sa constance, alors qu’il est opposé à un coéquipier plus expérimenté que lui (Sergio Perez).

Pour Otmar Szafnauer, le directeur des opérations de Force India, le meilleur est encore à venir pour l’ancien pilote Manor, dont le jeune âge augure une progression certaine.

« Cette série est impressionnante. Il est intelligent, il finit les courses, il marque des bons points, il est jeune et il apprend toujours beaucoup. Nous espérions qu’il serait bon. Et peut-être que nous nous y attendions ; autrement, nous ne l’aurions pas engagé. Mais je crois qu’il a surpassé nos attentes. »

« Ce qui est vraiment, vraiment difficile, c’est de deviner sa courbe de progression dans le futur. C’est difficile à prédire, mais ce que vous pouvez dire, c’est qu’il s’est déjà grandement amélioré, et il est toujours jeune et inexpérimenté. Checo a disputé 130 courses et Esteban seulement 25. Donc je pense qu’il est toujours en train d apprendre. »

« Je ne sais pas à quel point sa courbe de progression sera importante, ou quand il s’arrêtera de progresser. Cependant je ne pense pas qu’il ait encore atteint le sommet de ses performances, donc il va s’améliorer l’an prochain. A quel rythme ? C’est beaucoup plus difficile à savoir. »

Esteban Ocon n’a que 21 ans, et en tant que pilote du giron Mercedes, un futur dans une plus grande écurie que Force India l’attend sûrement. Otmar Szafnauer en est bien conscient, et devoir perdre le Français le remplit déjà de frustration.

« Mercedes ne pourra décider où sera Esteban l’an prochain, ou l’année d’après [il a signé un contrat de plusieurs saisons avec Force India]. C’est un peu frustrant, vous aimeriez pouvoir contrôler votre propre destin, mais il faut aussi considérer d’autres points, notamment des accords financiers. Je pense que nous sommes une bonne équipe pour faire grandir des jeunes talents, et si nous le pouvons faire avec Esteban, alors je pense que d’autres pilotes arriveront chez nous, avec un potentiel équivalent, et peut-être que nous les ferons aussi grandir. »