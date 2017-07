Esteban Ocon s’est bien intégré chez Force India mais surtout, le Français montre de très bonnes choses au volant de la VJM10. Il est de plus en plus proche du niveau de Sergio Pérez et s’affirme course après course dans le rôle d’un très bon pilote.

"Je crois qu’il est meilleur à chaque course et il apprend à travailler avec l’équipe ainsi que les circuits" explique Otmar Szafnauer à Nextgen-Auto.com.

"Quand je regarde ses résultats, il n’y a qu’une course où il n’a pas marqué de points et c’était Monaco. Il a encore marqué en Autriche, il est très régulier et c’est exactement ce que nous voulions. Nous savions qu’en milieu de peloton, il faut deux pilotes qui marquent des points, sans quoi on est en difficulté".

"Nous sommes un peu surpris, mais pas totalement. Nous l’avons choisi car nous pensions qu’il avait les capacités de faire cela et la surprise pourrait être que ce soit arrivé aussi vite, il apprend très vite et s’est vite adapté à l’équipe, mais je suis sûr qu’il peut faire encore mieux".

Ocon a réagi de manière adulte à toutes les situations délicates en ce début d’année, notamment avec Pérez à Montréal où les deux hommes étaient en discorde face aux consignes de l’équipe, et Szafnauer assure que l’humilité montrée par le pilote est une bonne chose.

"C’est une vertu et c’est ce que nous aimons, pas seulement de nos pilotes mais aussi de nos ingénieurs et de tout le monde. Si vous êtes humble et que vous travaillez dur, vous réussissez plus que si vous êtes arrogants, car il faut l’assumer par la suite" plaisante-t-il.

"Je ne sais pas si l’humilité permet d’apprendre vite, peut-être que c’est le cas, mais il est surtout un pilote très intelligent qui contrôle très bien sa monoplace. Son humilité lui donne possiblement l’envie d’apprendre lorsqu’il pilote. Il veut apprendre des choses à chaque fois et nous l’avons vu en essais dès le départ. C’est ce que nous aimons chez lui, il a prouvé que nous avons fait un bon choix".