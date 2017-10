L’ancien ingénieur de Renault, Marussia et Wliliams, Pat Symonds, a un regard particulièrement critique sur les déboires de Ferrari en termes de fiabilité lors des précédentes courses. Celui qui fut aussi ingénieur de course de Michael Schumacher estime qu’il est « complètement inacceptable » que Kimi Räikkönen ait pu connaître le même problème que Sebastian Vettel avait éprouvé en Malaisie.

« Quand Vettel a eu son problème en Malaisie, alors, il fallait regarder l’autre voiture et vous demander s’il y avait le même problème sur elle aussi. J’ai peut-être tort, mais on dirait que Ferrari n’a pas fait cela ; et je pense vraiment que le problème de Kimi Räikkönen était le même. Si c’est ainsi, c’est donc complètement inacceptable.

« Je peux imaginer que cela soit vrai parce que je peux imaginer que quelqu’un ait dit : ‘Oh, ce problème ne peut arriver de nouveau, ne paniquons pas, ne crions pas’. Mais ils auraient plutôt dû dire : ‘Peu importe le coupable, vérifions tout cela et assurons-nous que tout est OK’. »

Pat Symonds trouve que Ferrari devrait absolument éviter la stratégie du bouc émissaire pour aller de l’avant.

« Il ne faut pas chercher quelqu’un à exécuter. Vous gagnez ensemble, vous perdez ensemble, et la seule manière de s’améliorer, c’est de ne pas avoir cette culture de la culpabilisation. »

« Dans l’industrie aéronautique, ils ne cherchent personne à accuser. Ils regardent comment s’améliorer et les gens sont très heureux de rapporter un problème sans crainte d’être blâmé. La fiabilité en course auto doit être abordée de la même manière. Vous ne pouvez pas dire : ‘Je pense qu’il y a un problème et je pense que nous devrions faire quelque chose pour le régler’. Même si vous sentez que c’est votre faute, vous devriez pouvoir y réagir. Vous devez être minutieux, rigoureux. »

« C’est peut être vrai chez Ferrari, et nous l’avons vu aussi chez Mercedes avec leurs problèmes de boîte de vitesses, quand ils ont admis qu’ils essayaient d’améliorer la vitesse du changement de rapports, et ils ont admis que cela leur a causé des problèmes. »

« Avec les problèmes de Ferrari concernant leur bougie, c’est possible que ce soit le cas aussi. Peut-être qu’ils ont poussé un peu trop loin le moteur, les cylindres aussi, peut-être qu’ils ont roulé avec des modes un peu trop exigeants, et peut-être que cela a causé leur manque de fiabilité. »

« Si vous essayez de travailler à la limite, et si vous le faites tout le temps, la fiabilité est de plus en plus difficile à obtenir. Mais le plus important, c’est de l’obtenir. »