Après avoir quitté son poste chez Williams à la fin de la saison dernière, Pat Symonds a décidé de ne plus travailler pour une écurie de F1, sans prendre sa retraite pour autant. L’ancien directeur technique de Williams s’est en effet engagé aujourd’hui pour Sky Sports, où il commentera les Grands Prix de cette saison 2017.

L’ingénieur, toujours très respecté dans le paddock, sera une voix précieuse pour expliquer les subtilités du nouveau règlement. Martin Turner, directeur de la F1 chez Sky Sports, se réjouit de l’arrivée d’une personnalité du paddock dans son équipe de spécialistes.

« Pat sera un ajout brillant à notre équipe, et apportera la richesse de son expérience à Sky Sports F1. Son savoir, son expertise et sa passion feront passer nos analyses dans une autre dimension. Il améliorera notre expérience télévisuelle pour les fans, puisqu’ils chercheront à comprendre les nouvelles voitures et le règlement. Il n’y a pas de meilleure personne pour expliquer cette nouvelle ère de la F1. »

Sky Sports, diffuseur exclusif de la F1 Outre-Manche, renforce ainsi une équipe déjà très fournie, avec les présences de Martin Brundle, Johnny Herbert, Simon Lazenby, David Croft, Natalie Pinkham, Ted Kravitz, Rachel Brookes, Paul Di Resta et Anthony Davidson.

La nouvelle vedette de la chaîne de télévision britannique donne un nouveau départ à sa carrière, lui qui, par définition, n’a jamais vraiment pu regarder les Grands Prix en direct sur le petit écran…

« J’ai toujours été impressionné par la qualité et l’innovation de la couverture de Sky. C’est vraiment un moment excitant pour rejoindre l’équipe, à l’orée d’une saison si imprévisible. Et avec toutes les courses diffusées en Ultra HD, ce sera encore plus spectaculaire visuellement à chaque virage » s’est réjoui Pat Symonds.

Pat Symonds a gagné quatre titres de champions du monde avec Michael Schumacher et Fernando Alonso, et trois titres de constructeurs tout au long de sa carrière en F1.

Il sera (normalement...) remplacé chez Williams par Paddy Lowe, l’ancien directeur technique de Mercedes.