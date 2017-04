Pat Symonds, l’ancien directeur technique de Williams, est le responsable de la conception de la Williams FW40.

Aujourd’hui en semi-retraite, il ne compte pas revenir en Formule 1 mais ne dirait pas non à "une belle offre". En attendant il surveille avec attention ce qui se passe lors de cette saison.

"Je suis tout d’abord heureux de voir que la Williams fonctionne bien, à peu près comme nous l’avions prévu. Maintenant tout va se jouer sur le développement pour Paddy Lowe et l’équipe," confie Symonds.

"Ensuite je note que nous avons eu trois superbes courses pour commencer la saison. Et Bahreïn a certainement été la meilleure, chaque minute a été intense et j’étais collé à l’écran. Beaucoup de choses se sont passées et le fait de ne pas savoir qui va s’imposer, c’est juste l’essence même de la course. Je pense que cette saison va être fantastique."

"Le meilleur argument pour le dire ? C’est que personne ne sait aujourd’hui à qui va profiter le tracé de Sotchi. Qui va gagner en Russie ?"

"Ce sera certainement une bataille entre Mercedes et Ferrari, mais qui en sortira vainqueur ? Dans le passé ces deux équipes se sont bien comportées là-bas. Espérons que Red Bull revienne peu à peu sur elles. Je sais qu’elle compte plutôt sur Barcelone et de grosses évolutions mais je veux vraiment voir une bataille à trois équipes."