L’expérience amère et frustrante de Sepang n’a fait que renforcer la détermination de Nico Hulkenberg, prêt à tout pour retrouver le top dix sur le tracé légendaire de Suzuka ce week-end.

"Le Japon est à part. Les fans sont géniaux et parmi les plus enthousiastes de toute la saison. Ils vous soutiennent comme nulle part ailleurs : le jour et la nuit, et ce qu’importe la météo. C’est l’un des week-ends que j’attends le plus dans l’année. Mon bilan à Suzuka est plutôt bon et constant. J’ai donc hâte d’y être dans l’espoir de poursuivre ma série," déclare le pilote allemand.

Comme pour beaucoup de pilotes, Suzuka est l’un des circuits préférés du pilote Renault F1.

"J’adore venir au Japon, Suzuka est l’une des meilleures pistes du calendrier ! C’est rythmé et très rapide tout en procurant d’excellentes sensations. On peut être très agressif à certains endroits. Les dénivelés sont assez prononcés et c’est quelque chose que l’on ne voit pas trop à la télévision. Le 130R à fond est un superbe virage donnant beaucoup de plaisir. Cette année, le spectacle sera magnifique avec les nouvelles F1 ! Négocier parfaitement ces courbes offre une joie incommensurable."

Quel est son ressenti après la Malaisie ?

"C’était un week-end difficile. Nous avons eu du mal tout au long des trois jours, nous n’avons pas vraiment trouvé l’équilibre ou l’adhérence," reconnait Hulkenberg.

"La qualification était bonne et nous sommes parvenus à extraire davantage de performances. Le premier tour de course était loin d’être génial et cela nous a mis sur la défensive. Nous n’avons pas réussi à récupérer le terrain perdu par la suite. C’était frustrant, mais nous allons analyser tout cela, nous reprendre et revenir à la charge au Japon."