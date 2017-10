Sebastian Vettel a bien lancé son week-end au Grand Prix du Japon avec le meilleur temps des essais libres 1. Le quadruple champion du monde est en effet en mission : remonter en l’espace de 5 courses les 34 points de retard qu’il possède sur Lewis Hamilton.

La piste est sèche ce matin, au moment du drapeau vert, avec une vingtaine de degrés mais des nuages de pluie qui menacent de perturber la journée.

Après le tour d’installation traditionnel, le travail commence rapidement chez Mercedes et Red Bull, avec les pneus tendres. Ferrari attendra un peu avant de commencer sa séance.

Rapidement, les pneus les plus tendres, les super tendres, sont de sortie. Daniel Ricciardo bat alors la référence signée en début de séance par Lewis Hamilton en 1’29"541. Le Britannique réplique avec un 1’29"377.

Max Verstappen passe à l’attaque mais passe hors piste. Il doit rentrer pour faire nettoyer sa RB13.

Ferrari lance alors la charge, Vettel se porte à la 2e place lorsque le drapeau rouge est brandi à un peu moins de 40 minutes de la fin de la séance : Carlos Sainz est sorti fort de la piste, à la réaccélération à la sortie de l’épingle. Il tape les pneus à l’intérieur, sa voiture s’envole un peu et retombe au milieu de la piste.

Vingt minutes de pause sont nécessaires pour nettoyer la piste et dégager la STR12. A la reprise, Sebastian Vettel reprend là où il s’était arrêté et fixe la référence de cette séance en 1’29"166, à trois dixièmes du record de la piste (Michael Schumacher en 2006).

La fin de séance est marquée par quelques gouttes de pluie, qui promet peut-être une Libre 2 sur le mouillé.

Derrière Vettel, Hamilton et Ricciardo, on retrouve Raikkonen et Bottas, Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Grosjean et Vandoorne dans le top 10.